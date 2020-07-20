Кашшаи: Иванов хорошо отработал матч «Зенит» — «Спартак», мне понравилось, что он сделал

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением о работе арбитра Сергея Иванова на матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).

«Считаю ли я, что Иванов отлично отработал игру «Зенит» – «Спартак»? Он хорошо отработал, мне понравилось, что он сделал. Да, не обошлось без ошибок, но он строго давал жёлтые карточки. Он не наказал жёлтыми во время стычки и не сам назначил пенальти для «Зенита» – это его самая большая ошибка в матче. Но VAR исправил его ошибку. Но он хорошо контролировал матч, остальные его решения я поддерживаю.



Что касается сравнения эпизода Умяров – Миранчук и Жирков – Соболев, то это разные эпизоды. У Умярова был явный контакт ногами, никто никого не держал. Оно было назначено за нарушение, а не за задержку рукой», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.