Юрий Сёмин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в Лигу чемпионов
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил футболистов и болельщиков московской команды с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.
«Поздравляю игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них — главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного еврокубка!» — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, московский «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда получила право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В 30-м туре чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграет с «Уралом».
«Локомотив» занял второе место в РПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
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