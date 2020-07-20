Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды из матчей «Спартака» с «Тамбовом» и «Сочи»
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением о спорных эпизодах из матчей Российской Премьер-Лиги «Спартака» с «Тамбовом» (2:3) и «Сочи» (0:1).
«Соболев толкнул игрока «Тамбова», тот не мог сыграть в мяч – это нарушение. Отменить гол – правильное решение.
Эпизод с Понсе и Заболотным мы проанализировали внимательно, голкипер коснулся мяча первым, поэтому нарушения не было», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Спартак», набрав в 29 турах 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В заключительном, 30-м туре московский клуб встретится с «Рубином». Матч состоится 22 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
Кашшаи: Иванов хорошо отработал матч «Зенит» — «Спартак», мне понравилось, что он сделал
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