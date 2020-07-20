Кашшаи: показал момент с Соболевым судьям в Европе. Никто не сказал, что дал бы пенальти
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о консультации с европейскими арбитрами по эпизоду с падением в штрафной «Зенита» нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 1/2 финала Кубка России. Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась победой петербургской команды со счётом 2:1.
«Я отправил момент с Соболевым и Жирковым 10 судьям в Европе. Ни один из них не сказал, что назначил бы пенальти. Кому именно я отправил эти видео? Думаете, я назову вам фамилии? Это моя информация, она не для СМИ», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами были Валерий Данченко и Адлан Хатуев.
Кашшаи: Иванов хорошо отработал матч «Зенит» — «Спартак», мне понравилось, что он сделал
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