Кашшаи: показал момент с Соболевым судьям в Европе. Никто не сказал, что дал бы пенальти

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о консультации с европейскими арбитрами по эпизоду с падением в штрафной «Зенита» нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 1/2 финала Кубка России. Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась победой петербургской команды со счётом 2:1.

«Я отправил момент с Соболевым и Жирковым 10 судьям в Европе. Ни один из них не сказал, что назначил бы пенальти. Кому именно я отправил эти видео? Думаете, я назову вам фамилии? Это моя информация, она не для СМИ», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами были Валерий Данченко и Адлан Хатуев.