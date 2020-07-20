Вячеслав Малафеев рассказал, почему он не советует покупать недвижимость за границей

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что он не советует покупать недвижимость за границей.

«После путешествий каждый хоть раз задумывался — как хорошо иметь жилье за границей. Я не исключение. Рассматривал разные страны. Финляндия отпала, когда построил загородный дом, Арабские Эмираты не подходят по климату, в США дорого. Остановился на Испании — её природа, еда, менталитет и атмосфера идеальны для семейного отдыха. В 2008 году купил апартаменты под Валенсией и… пришёл к выводу, что это хорошее, но необязательное вложение. Конечно, теперь мы можем отдыхать и не беспокоиться о сервисе и поиске жилья. Не надо переживать о размещении и бронировании, подстраиваться под режим и требования отелей. Это безусловный плюс.

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Из объективных минусов — траты на содержание апартаментов, когда вы там не живёте. Но дело даже не в деньгах. Со временем я понял, что своё жильё ограничивает возможности. Ты не видишь смысла ехать куда-то ещё, вместо путешествий отправляешься в уже знакомую страну.

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Кого-то такой расклад устраивает, но я люблю познавать мир. Тем более есть столько интересных мест, где ещё не был: Австралия, Азия, Африка, Латинская Америка…

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Думаю, квартиру за границей нужно покупать, если есть цели, связанные со страной: хотите получить вид на жительство или гражданство, часто вынуждены ездить по работе, готовы отдыхать только здесь и не нуждаетесь в других поездках.

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Если вы такой же любитель новых впечатлений, как я, лучше потратить время на поиск хорошего отеля с качественным сервисом. Согласны?» — написал Малафеев в своём «инстаграме».