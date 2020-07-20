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Вячеслав Малафеев рассказал, почему он не советует покупать недвижимость за границей

Вячеслав Малафеев рассказал, почему он не советует покупать недвижимость за границей
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что он не советует покупать недвижимость за границей.

«После путешествий каждый хоть раз задумывался — как хорошо иметь жилье за границей. Я не исключение. Рассматривал разные страны. Финляндия отпала, когда построил загородный дом, Арабские Эмираты не подходят по климату, в США дорого. Остановился на Испании — её природа, еда, менталитет и атмосфера идеальны для семейного отдыха. В 2008 году купил апартаменты под Валенсией и… пришёл к выводу, что это хорошее, но необязательное вложение. Конечно, теперь мы можем отдыхать и не беспокоиться о сервисе и поиске жилья. Не надо переживать о размещении и бронировании, подстраиваться под режим и требования отелей. Это безусловный плюс.

Из объективных минусов — траты на содержание апартаментов, когда вы там не живёте. Но дело даже не в деньгах. Со временем я понял, что своё жильё ограничивает возможности. Ты не видишь смысла ехать куда-то ещё, вместо путешествий отправляешься в уже знакомую страну.

Кого-то такой расклад устраивает, но я люблю познавать мир. Тем более есть столько интересных мест, где ещё не был: Австралия, Азия, Африка, Латинская Америка…

Думаю, квартиру за границей нужно покупать, если есть цели, связанные со страной: хотите получить вид на жительство или гражданство, часто вынуждены ездить по работе, готовы отдыхать только здесь и не нуждаетесь в других поездках.

Если вы такой же любитель новых впечатлений, как я, лучше потратить время на поиск хорошего отеля с качественным сервисом. Согласны?» — написал Малафеев в своём «инстаграме».

Дочь Малафеева обвиняется в наркоторговле. Ей грозит до 15 лет тюрьмы
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