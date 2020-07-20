«Краснодар» объявил об уходе Станислава Крицюка
«Краснодар» на официальном сайте объявил об уходе голкипера Станислава Крицюка. Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который действовал до 31 июля 2020 года.
«Краснодар» благодарит Станислава Крицюка за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «быков».
Крицюк выступал в составе «Краснодара» с 2016 года. За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей. Ранее стало известно, что 29-летний российский футболист согласовал трансфер с турецким клубом. Крицюк вёл переговоры со спортивным директором «Бешикташа» Эрдалом Торуногулларом.
Мусаев: Крицюк попрощался с командой две-три недели назад
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