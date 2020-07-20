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«Твиттер» спонсора РПЛ — болельщику: не нравится — смотрите другой чемпионат

«Твиттер» спонсора РПЛ — болельщику: не нравится — смотрите другой чемпионат
Футбол / РПЛ 0

В твиттер-аккаунте банка «Тинькофф» появился жёсткий ответ на критику чемпионата России со стороны болельщика.

Российский футбольный союз в «Твиттере» огласил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не стыдно ставить свой лого во главе этой позор-лиги?» — задал вопрос один из болельщиков.

«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — гласил пост от аккаунта «Тинькофф» в комментариях. Позже пост был удалён.

Напомним, что чемпионом Российской Премьер-Лиги досрочно стал петербургский «Зенит». Второе место за тур до окончания чемпионата гарантировал себе московский «Локомотив». За третье место по-прежнему борются «Краснодар» и московский ЦСКА. Краснодарцы опережают «армейцев» на два очка.

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