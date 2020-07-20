Агент Бэйла: Гарет не уйдёт из «Реала»
Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, отметил, что валлийский футболист не намерен покидать мадридский клуб.
«Гарет в порядке. У него осталось ещё два года по контракту с „Реалом“. Ему нравится в Мадриде, он никуда не уйдёт. Бэйл по-прежнему так же хорош, как и остальные футболисты команды. Зидан придерживается аналогичного мнения. Конечно, к Гарету проявляют интерес разные клубы, но вряд ли в мире есть клуб, который мог бы его себе позволить. Гарет не уйдёт из „Реала“, — приводит слова Барнетта BBC.
Напомним, ранее болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала» в сезоне-2019/2020. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Болельщики назвали Гарета Бэйла худшим игроком «Реала» в сезоне
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