Агент Бэйла: Гарет не уйдёт из «Реала»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, отметил, что валлийский футболист не намерен покидать мадридский клуб.



«Гарет в порядке. У него осталось ещё два года по контракту с „Реалом“. Ему нравится в Мадриде, он никуда не уйдёт. Бэйл по-прежнему так же хорош, как и остальные футболисты команды. Зидан придерживается аналогичного мнения. Конечно, к Гарету проявляют интерес разные клубы, но вряд ли в мире есть клуб, который мог бы его себе позволить. Гарет не уйдёт из „Реала“, — приводит слова Барнетта BBC.

Напомним, ранее болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала» в сезоне-2019/2020. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.