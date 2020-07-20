Мостовой: «Спартак» мог избежать вылета из Кубка, даже несмотря на странное судейство

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о выступлении московского клуба в нынешнем сезоне.
«Спартак» окончательно провалил сезон. Девятое место в чемпионате, а вылета из Кубка можно было избежать, даже несмотря на странное судейство. Тедеско в очередной раз ошибся с составом в обороне, а перестроил игру, только когда уже было поздно», — написал Мостовой в своём «инстаграме».
В полуфинальном матче Кубка России красно-белые уступили «Зениту» со счётом 1:2 и выбыли из турнира. В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 29 туров. В Суперкубке России спартаковцы не участвовали, а в Лиге Европы московский клуб в раунде плей-офф проиграл португальской «Браге» (0:1, 1:2).
В последний раз «Спартак» завоёвывал трофеи в 2017 году. Тогда московский клуб под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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