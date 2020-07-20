Экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в «Фиорентине»
Бывший защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, во флорентийском клубе высоко оценивают игру 33-летнего итальянского футболиста в нынешнем сезоне и намерены приобрести защитника.
Кришито выступает в составе «Дженоа» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А и забил 7 голов. С 2011 по 2018 год Кришито играл за петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России (сезоны 2011/2012, 2014/2015), обладателем Кубка (сезон-2015/2016) и Суперкубка страны (2015, 2016). С 2009 по 2018 год Кришито выступал за сборную Италии.
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