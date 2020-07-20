В Испании сообщили, что Смолов вернётся в «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», вернётся в московский клуб, сообщает EFE.
Арендные соглашения Смолова, Папе Диопа, Филипа Брадарича, Рафиньи и Джейсона Мурильо истекли. По информации источника, испанский клуб намерен сохранить Рафинью, Мурильо и Брадарича. Смолов и Диоп, как сообщается, отправятся в «Локомотив» и «Лион» соответственно.
В текущем сезоне Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два гола, поразив ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Ранее «Сельта» сохранила прописку в испанской Примере на следующий сезон. Чемпионом Испании досрочно стал «Реал», набравший в 38 матчах 87 очков.
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