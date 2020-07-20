«Ювентус» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 20 июля, состоится матч 34-го тура чемпионата Италии между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Лацио».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировать ему будут судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Фабиано Прети. Резервный судья — Марко Пиччинини.



В нынешнем сезоне «Ювентус» и «Лацио» встречались дважды. В матче первого круга «Лацио» выиграл в Риме со счётом 3:1. В матче за Суперкубок Италии, который состоялся в Саудовской Аравии, «Лацио» добился победы с тем же счётом.

«Ювентус», набрав 77 очков, лидирует в Серии А. «Лацио» (69) — на 4-м месте.