Гендиректор «Химок»: мы команда РПЛ, давайте закончим все разговоры

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской Премьер-Лиге.
«Если честно, не понимаю, в чём сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы. Если кто-то ждёт, что напишу отказ от РПЛ, я делать этого не буду. Мы команда РПЛ, давайте закончим все разговоры», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.
В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.
- 20 июля 2020
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