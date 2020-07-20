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«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл, ассистенты — судьи на линиях Саймон Лонг и Гарри Леннард.

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Ришарлисон, ему ассистировал Гилфи Тор Сигурдссон.

«Эвертон», набрав 49 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд Юнайтед» (54) — на 8-м месте. В следующем туре «Эвертон» дома сыграет с «Борнмутом», «Шеффилд Юнайтед» в гостях встретится с «Саутгемптоном». Матчи состоятся 26 июля.

В другом матче 37-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью (0:0) с «Ньюкасл Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 июля 2020, понедельник. 20:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Ришарлисон – 46'
Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 июля 2020, понедельник. 20:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
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