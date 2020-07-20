«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл, ассистенты — судьи на линиях Саймон Лонг и Гарри Леннард.
Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Ришарлисон, ему ассистировал Гилфи Тор Сигурдссон.
«Эвертон», набрав 49 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд Юнайтед» (54) — на 8-м месте. В следующем туре «Эвертон» дома сыграет с «Борнмутом», «Шеффилд Юнайтед» в гостях встретится с «Саутгемптоном». Матчи состоятся 26 июля.
В другом матче 37-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью (0:0) с «Ньюкасл Юнайтед».
- 20 июля 2020
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