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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
Футбол / Кубок России 0

В полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» со счётом 2:1 обыграл московский «Спартак». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистировали арбитры на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).

Пресс-служба московского клуба представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, предматчевая разминка и ключевые моменты встречи, а также эмоции игроков после финального свистка.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

Напомним, в финале турнира «Зенит» встретится с «Химками». Матч состоится в Екатеринбурге 25 июля.

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