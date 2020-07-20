Несколько клубов ФНЛ приобрели дезинфицирующие туннели

Клубы Футбольной национальной лиги «Факел», «Текстильщик», «Торпедо» и «Чертаново» (один на двоих, так как играют в «Лужниках») и «СКА-Хабаровск» приобрели у компании «DISProfi» дезинфицирующие туннели. Это обусловлено новым регламентом ФНЛ.

Также тоннели будут на матчах РПЛ, КХЛ и других спортивных лиг и клубов. Сейчас они предназначены только для футболистов и персонала клубов, но в будущем могут быть использованы и для дезинфекции болельщиков, приходящих на стадионы.

Напомним, что сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Первое место занял волгоградский «Ротор», второе — подмосковные «Химки». Эти клубы получили путёвки в Российскую Премьер-Лигу.