Несколько клубов ФНЛ приобрели дезинфицирующие туннели
Клубы Футбольной национальной лиги «Факел», «Текстильщик», «Торпедо» и «Чертаново» (один на двоих, так как играют в «Лужниках») и «СКА-Хабаровск» приобрели у компании «DISProfi» дезинфицирующие туннели. Это обусловлено новым регламентом ФНЛ.
Также тоннели будут на матчах РПЛ, КХЛ и других спортивных лиг и клубов. Сейчас они предназначены только для футболистов и персонала клубов, но в будущем могут быть использованы и для дезинфекции болельщиков, приходящих на стадионы.
Напомним, что сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Первое место занял волгоградский «Ротор», второе — подмосковные «Химки». Эти клубы получили путёвки в Российскую Премьер-Лигу.
- 20 июля 2020
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