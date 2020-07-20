Епуряну: «Истанбул Башакшехир» долго охотился за титулами и наконец-то получилось!

Молдавский защитник «Истанбул Башакшехир» Александр Епуряну прокомментировал чемпионский титул клуба в турецкой Суперлиге.
«В последние четыре года «Башакшехир» в полном порядке. Мы долго охотились за титулами, боролись за первые места и в чемпионате, и в Кубке. В прошлом году был отрезок, когда мы шли на первом месте, имея «плюс 8» к «Галатасараю». Но на финише подсели, потеряли кучу очков, съехали на второе место.
Это был очень тяжёлый удар, поэтому сегодняшняя радость — двойная. Мы все действительно счастливы. Спасибо Господу, что был с нами все эти годы. Наконец-то получилось!
Стамбул — действительно прекрасный город, но у нас ведь жизнь какая: работа — дом, дом — работа. Иногда получается выйти в люди, но, если честно, это довольно муторная история. Пробки, пробки… Они слишком много времени забирают, каждый раз получается, что мы живём как-то слишком далеко от красот Стамбула, от всех этих милых ресторанчиков и памятников старины. Но мне Стамбул очень нравится. И люди здесь очень душевные, искренние. Про футбол говорят и думают семь дней в неделю. Иногда кажется, что футбол — смысл жизни всей Турции», — приводит слова Епуряну «Матч ТВ».
33-летний Епуряну известен российским болельщикам по выступлениям за «Москву», самарские «Крылья Советов», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».
- 20 июля 2020
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