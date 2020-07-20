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«Вильярреал» объявил об уходе главного тренера. Команду может возглавить Эмери

«Вильярреал» объявил об уходе главного тренера. Команду может возглавить Эмери
Футбол / Испания 0

«Вильярреал» на официальном сайте объявил об уходе Хавьера Кальехи с поста главного тренера команды.

Специалист возглавлял «Вильярреал» с сезона-2017/2018. В декабре 2018 года Кальеха уходил в отставку, однако вернулся в клуб спустя полтора месяца.

Сообщалось, что «Вильярреал» ведёт переговоры с бывшим тренером лондонского «Арсенала», «Пари Сен-Жермен», московского «Спартака» и других клубов Унаи Эмери. По информации испанских СМИ, соглашение специалиста с клубом будет включать пункт о досрочном расторжении контракта с выплатой крупной неустойки в случае нарушения обязательств одной из сторон.

«Вильярреал», в 37 матчах набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. Клуб обеспечил себе место в Лиге Европы.

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