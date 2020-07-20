Артём Милевский вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский вылечился от коронавирусной инфекции и вернулся к тренировкам с командой.
«Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом», — написал Милевский на своей странице в соцсети.
Фото можно посмотреть на странице Артёма Милевского в «Инстаграме».
Напомним, в брестском «Динамо» было выявлено 16 заражённых коронавирусом, 11 из которых — футболисты. Инфицированными оказались защитники Евгений Хачериди, Максим Витус и Кирилл Печенин, полузащитник Сергей Кривец, нападающие Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев, а также вратарь Сергей Игнатович, а также хавбеки Роман Юзепчук и Александр Нойок. Последние трое находятся в больнице.
Артём Милевский рассказал, как переносит заражение коронавирусом
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