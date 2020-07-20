Главный тренер «Чертаново» отказал «Оренбургу» и продлил контракт с клубом
Пресс-служба «Чертаново» сообщила, что главный тренер команды Игорь Осинькин отказался возглавить «Оренбург» и продлил контракт с московским клубом.
«Игорь Осинькин продлил контракт с „Чертаново“ до июня 2022 года. Мы счастливы продолжить работать вместе с лучшим наставником страны и уверены, что клуб продолжит прогрессировать под руководством Игоря Витальевича. Осинькин действительно имел очень достойное предложение из ФК «Оренбург», но предпочёл остаться в «Чертаново», — говорится в "твиттере" «Чертаново».
Напомним, сезон в Футбольной национальной лиге был досрочно завершён из-за угрозы распространения коронавируса. «Чертаново» финишировал на третьем месте и не сумел выйти в Российскую Премьер-Лигу.
Стажировавшийся в «Манчестер Юнайтед» Сергей Пиняев дебютировал за «Чертаново»
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