Главный тренер «Чертаново» отказал «Оренбургу» и продлил контракт с клубом

Пресс-служба «Чертаново» сообщила, что главный тренер команды Игорь Осинькин отказался возглавить «Оренбург» и продлил контракт с московским клубом.

«Игорь Осинькин продлил контракт с „Чертаново“ до июня 2022 года. Мы счастливы продолжить работать вместе с лучшим наставником страны и уверены, что клуб продолжит прогрессировать под руководством Игоря Витальевича. Осинькин действительно имел очень достойное предложение из ФК «Оренбург», но предпочёл остаться в «Чертаново», — говорится в "твиттере" «Чертаново».

Напомним, сезон в Футбольной национальной лиге был досрочно завершён из-за угрозы распространения коронавируса. «Чертаново» финишировал на третьем месте и не сумел выйти в Российскую Премьер-Лигу.