«Ювентус» не намерен расставаться с Сарри и Роналду по окончании сезона

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды Маурицио Сарри и нападающим Криштиану Роналду.
«Я в „Ювентусе“ уже 10 лет, мы практически без перерывов лидируем в чемпионате в последние девять лет. Пять лет подряд мы становились чемпионами с Аллегри. После каждой ничьей или даже победы нас связывают с ним. Без сомнения, Сарри будет тренером „Ювентуса“ в следующем сезоне.
Роналду — очень чувствительный и вежливый парень, который не позволяет своему статусу лучшего игрока в мире оказывать влияние на кого-либо. Он совершенно нормально общается с тренером и ассистентами, как и любой другой игрок. Криштиану уверен, что останется здесь», — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 20 июля 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:21
-
23:05
-
22:54
-
22:32
-
22:27
-
22:16
-
21:56
-
21:55
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:19
-
21:08
-
20:58
-
20:40
-
20:35
-
20:05
-
20:03
-
19:50
-
19:39
-
19:27
-
19:13
-
19:07
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:23
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:55