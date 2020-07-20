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«Ювентус» не намерен расставаться с Сарри и Роналду по окончании сезона

«Ювентус» не намерен расставаться с Сарри и Роналду по окончании сезона
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды Маурицио Сарри и нападающим Криштиану Роналду.

«Я в „Ювентусе“ уже 10 лет, мы практически без перерывов лидируем в чемпионате в последние девять лет. Пять лет подряд мы становились чемпионами с Аллегри. После каждой ничьей или даже победы нас связывают с ним. Без сомнения, Сарри будет тренером „Ювентуса“ в следующем сезоне.

Роналду — очень чувствительный и вежливый парень, который не позволяет своему статусу лучшего игрока в мире оказывать влияние на кого-либо. Он совершенно нормально общается с тренером и ассистентами, как и любой другой игрок. Криштиану уверен, что останется здесь», — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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