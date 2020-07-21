«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на шестое место в АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В конце первого тайма встречи, на 41-й минуте, полузащитник «Вулверхэмптона» Даниэл Каштелу открыл счёт. На 68-й минуте защитник Хонни упрочил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Кристал Пэлас» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате Англии до 7 матчей.
«Вулверхэмптон» набрал 59 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», который досрочно оформил чемпионский титул. В заключительном туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» сыграет с «Челси», а «Кристал Пэлас» — с «Тоттенхэмом». Обе встречи состоятся 26 июля.
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