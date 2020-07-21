«Локомотив» интересуется защитником «Монако» Жемерсоном

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Монако» Жемерсону, утверждает Fanatik.

По данным источника, «железнодорожники» готовы подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт бразильца с «Монако» истёк, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Игроком также интересуются «Олимпиакос» и «Трабзонспор». Жемерсон намерен подписать с новым клубом трёхлетний контракт.

Жемерсон перешёл в «Монако» в январе 2016 года из «Атлетико Минейро». Сумма трансфера составила 11 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 13 матчах досрочно завершённого чемпионата Франции (13 — в основном составе). Футболист не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.