Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А
В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимает римский «Лацио». Встреча в эти минуты проходит в Турине. К 75-й минуте хозяева ведут в счёте — 2:0.
Дубль в этой встрече оформил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Таким образом, португальский форвард побил рекорд Серии А, быстрее всех достигнув отметки в 50 голов. Роналду понадобилось для этого принять участие в 61 матче. Ранее рекорд принадлежал бывшему игроку «Милана» Андрею Шевченко, который забил 50 голов в чемпионате Италии за 69 игр.
Напомним, Роналду перешёл в туринский «Ювентус» в 2018 году. Сумма трансфера футболиста составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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