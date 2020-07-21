Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимает римский «Лацио». Встреча в эти минуты проходит в Турине. К 75-й минуте хозяева ведут в счёте — 2:0.



Дубль в этой встрече оформил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Таким образом, португальский форвард побил рекорд Серии А, быстрее всех достигнув отметки в 50 голов. Роналду понадобилось для этого принять участие в 61 матче. Ранее рекорд принадлежал бывшему игроку «Милана» Андрею Шевченко, который забил 50 голов в чемпионате Италии за 69 игр.

Напомним, Роналду перешёл в туринский «Ювентус» в 2018 году. Сумма трансфера футболиста составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.