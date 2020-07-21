Криштиану Роналду — 1-й футболист в истории, забивший 50+ голов в Серии А, Ла Лиге и АПЛ

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился историческим достижением в матче 34-го тура с римским «Лацио» (2:1), сообщает Opta в «Твиттере».

Благодаря двум забитым мячам в ворота «Лацио» теперь у Роналду по 50 или более забитых мячей сразу в трёх сильнейших европейских лигах – Серии А за «Ювентус», Ла Лиге за мадридский «Реал» и в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед».

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 30 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.