Агент Кулибали сообщил президенту «Наполи» о предметном интересе к игроку от «Ман Сити»

Английский «Манчестер Сити» в ближайшее время может представить официальное предложение по сенегальскому защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Sky Sport Italy.

Агент игрока Фали Рамадани недавно обедал на Капри с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, сообщая о недавних контактах с «Манчестер Сити». Английский клуб хотел бы сделать ставку на Кулибали в следующем сезоне, но пока не готов тратить € 75 млн, которые президент определил как минимальную сумму, необходимую для продажи одного из его лучших игроков.

Как утверждает всё тот же источник, «Сити» также движется к подписанию нидерландского защитника «Борнмута» Натана Аке за сумму в размере € 38 млн.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провёл за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах и помог в 8 встречах отыграть на ноль вратарю неаполитанцев.