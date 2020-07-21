Новичок «Баварии» Александр Нюбель прибыл на тренировку на VW Polo, а уехал на новой Audi

Игроки мюнхенской «Баварии» после двухнедельной паузы вчера возобновили тренировочный процесс на базе клуба, сообщает Bild.
Как заметили журналисты издания, на тренировочную базу игроки прибывали на автомобилях официального спонсора – Audi. Однако 23-летний новичок клуба Александр Нюбель предпочёл приехать на стареньком Volkswagen Polo стоимостью в €11 тыс., на котором числились гильзенкирхенские номера, так как ранее он выступал за «Шальке 04». Уже после тренировки немецкий голкипер отправился домой на новой Audi RS6 Avant, стоимость которой составляет €116 тыс.
Фото: bild.de
Александр Нюбель стал игроком мюнхенской «Баварии» 1 июля 2020 года, перейдя в качестве свободного агента из «Шальке-04». В прошлом сезоне за гельзенкирхенцев он провёл 29 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча и в 7 матчах отстоял на ноль.
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