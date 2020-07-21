Робин ван Перси считает, что «Арсеналу» не нужна Лига Европы

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Робин ван Перси выразил мнение, стоит ли «канонирам» продолжать борьбу за Лигу Европы.

«Участие «Арсенала» в Лиге Европы? На это можно посмотреть с двух сторон. «Канониры» действительно не хотят выступать в Лиге Европы, они хотят быть в Лиге чемпионов.

С одной точки зрения, вы можете сказать, что, возможно, для Микеля Артеты лучше проводить больше тренировок, чтобы работать над тактикой, физической подготовкой, подниматься на другой уровень, который необходим для того, чтобы на самом деле конкурировать на высшем уровне с более серьёзными командами.

Так что, если вы спрашиваете меня, я вам отвечу, что лучше не претендовать на участие в Лиге Европы и получить эти дополнительные тренировочные сессии. Тогда, надеюсь, «Арсенал» сможет подняться на другой уровень, к концу следующего года или сезона, когда они действительно смогут конкурировать с крупнейшими командами», — приводит слова ван Перси Daily Express.