Гризманн, Йович, Фелиш – в сборной разочарований Ла Лиги-2019/20 по версии Marca

Испанское издание Marca составило сборную игроков чемпионата Испании, чьи переходы прошлым летом не оправдали ожидания.
Голкипер: Яспер Силлессен («Валенсия»).
Защитники: Тьерри Коррейя («Валенсия»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Хуниор Фирпо («Барселона»).
Полузащитники: Жоау Фелиш (Атлетико), Матиас Варгас («Эспаньол»), Денис Суарес («Сельта»), Маркуш Лопес («Севилья»).
Нападающие: Антуан Гризманн («Барселона»), Лука Йович («Реал»), Борха Иглесиас («Бетис»).
Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», набравший 87 очков. На 5 баллов от него отстала «Барселона». По 70 очков в чемпионате набрали мадридский «Атлетико» и «Севилья», «матрасники» заняли третье место за счёт лучшей разницы мячей. Все эти команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.
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