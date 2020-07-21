Дэвид Бекхэм поддержал «Интер Майами», который проиграл пять первых матчей подряд в MLS

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал свою команду после неудачного дебюта в MLS. «Интер Майами» стал первым в истории клубом в MLS, который проиграл пять первых официальных игр.

«Иногда дорога длинная, и вам нужно сделать передышку. «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», Ла Лига и Премьер-лига не были построены за один день. Команды, игроки и клубы нуждаются во времени, чтобы добиться процветания, и когда они достигают этого, все трудные времена кажутся такими далёкими. Важно понять, чего мы достигли до сих пор. Я горжусь своей командой, нашим клубом и нашими замечательными фанатами. Терпение — это добродетель», — написал Бекхэм в «Инстаграме».

45-летний Бекхэм выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей среди полевых игроков.