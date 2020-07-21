Месут Озил отклонил предложение «Фенербахче». Он хочет остаться в «Арсенале»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отказался от возможности продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Bild, в услугах 31-летнего футболиста был заинтересован «Фенербахче». Клуб сделал Месуту предложение, однако тот ответил отказом. Утверждается, что хавбек хочет остаться в «Арсенале» до окончания контракта, который рассчитан до лета 2021 года.
Озил защищает цвета «Арсенала» с 2013 года, а ранее выступал за «Реал», «Вердер» и «Шальке-04». В нынешнем сезоне Месут принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. При этом с момента возобновления сезона в июне немец ни разу не вышел на поле в составе «канониров».
«Арсенал», набрав 53 очка в 36 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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