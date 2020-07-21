Райола хочет, чтобы отступные за Доннарумму составили менее € 50 млн

Руководство «Милана» ведёт переговоры о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Красно-чёрные рассчитывают договориться с 21-летним итальянцем о договоре до 2023 года, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Мино Райола, агент Доннаруммы, хочет, чтобы в новом соглашение отступные за футболиста составили менее € 50 млн.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи помог «Милану» в 32 матчах итальянской Серии А и трёх встречах Кубка Италии. Пропустил 42 мяча. В его активе 13 сухих игр.

Сегодня, 21 июля, «Милан» в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» проведёт встречу 35-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло», начало — в 22:45 мск. Этот матч станет для Доннаруммы 200-м в футболке красно-чёрных.