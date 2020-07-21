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«ПСЖ» представил новую форму. Она выполнена в классическом стиле в честь 50-летия клуба

«ПСЖ» представил новую форму. Она выполнена в классическом стиле в честь 50-летия клуба
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в классическом стиле и приурочена к 50-летию парижского клуба. Основным цветом футболки, как всегда, является синий, а посередине размещена широкая вертикальная красная полоса с белым обрамлением. Полосы также присутствуют на рукавах и воротнике. Техническим спонсором «ПСЖ» является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «ПСЖ»

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата Франции был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а впоследствии досрочно завершён по решению властей. «ПСЖ», на момент объявления паузы опережавших ближайшего преследователя в турнирной таблице на 12 очков, был признан победителем соревнований.

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