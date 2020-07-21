Экс-игрок сборной Франции Гову: Бензема более совершенный форвард, чем Анри

Бывший футболист национальной команды Франции Сидней Гову сравнил форварда мадридского «Реала» Карима Бензема с экс-нападающим лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

«Бензема соответствует уровню Анри. Тьерри очень впечатлил меня, потому что был не просто быстрым игроком, а ещё умел обращаться с мячом. Но Карим более совершенный форвард. Он всегда был топ-футболистом.

Если любишь футбол, невозможно не любить Бензема. Недавно я посмотрел один из его голов в ворота «Рейнджерс» в Лиге чемпионов. Он сделал всё: провёл мяч, оторвался от соперника, нанёс хороший удар», — цитирует Гову L’Équipe.

В нынешнем сезоне Бензема забил 21 мяч в 37 матчах испанской Примеры. 32-летний француз финишировал на втором месте в гонке бомбардиров турнира, уступив только лидеру «Барселоны» Лионелю Месси.