Эрик Дайер продлил контракт с «Тоттенхэмом»
Эрик Дайер продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур». Новый договор 26-летнего футболиста, выступающего на позициях опорного хавбека и центрального защитника, рассчитан до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба «шпор» на официальном сайте клуба.
Дайер перешёл в «Тоттенхэм» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга». Трансфер англичанина обошёлся лондонцам в € 5 млн.
В нынешнем сезоне Эрик помог «шпорам» в 29 матчах во всех турнирах. В его активе 2 результативные передачи.
«Тоттенхэм», набрав 58 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В последнем, 38-м туре команда Жозе Моуринью на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» 26 июля, начало — в 18:00 мск.
Кейн: Моуринью оставил свой отпечаток в «Тоттенхэме»
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