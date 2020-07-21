Мэйсон Маунт: «МЮ» трижды обыгрывал «Челси» в этом сезоне. Это мотивировало нас
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал победу в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:1). 21-летний футболист стал автором второго гола синих.
«Это была очень важная для нас победа. Мы знали, насколько это большой матч, и мы знали, что столкнёмся с очень сильной командой, которая уже трижды побеждала нас в этом сезоне.
Думаю, мы вышли на игру с дополнительной мотивацией. Хотели доказать, что мы можем разобраться с ними, и это определённо сыграло большую роль в нашем успехе», — приводит слова Маунта пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба.
В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Арсеналом». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 августа, начало — в 19:30 мск.
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