Сульшер отреагировал на критику де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на критику голкипера команды Давида де Хеа, который допустил две голевые ошибки в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Челси» (1:3).

«Эта пресс-конференция не будет посвящена Давиду де Хеа. Мы собираемся держаться вместе. Давид достаточно силён ментально. Он знает, что ему нужно выполнять свою работу на тренировках и быть готовым к матчам.

Поменять де Хеа на Серхио Ромеро? Это ваша работа — писать и говорить о таких вещах. Моя работа — подготовить команду к встрече с «Вест Хэм Юнайтед».

Нет смысла говорить об отдельных игроках. Здесь никто не боится, что на них будет оказано дополнительное давление», — приводит слова Сульшера Goal.

Завтра, 22 июля, «Юнайтед» на своём поле проведёт матч предпоследнего, 37-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом», начало — в 20:00 мск.