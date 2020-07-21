Болельщик обратился к Артёму Дзюбе, обвинив «Зенит» в подкупе судей. Футболист ответил

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» пообщался с болельщиком после полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (2:1).
Недовольный фанат в комментариях под последним постом футболиста написал обращение, в котором обвинил сине-бело-голубых в подкупе главного арбитра встречи Сергея Иванова.
«Тём, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в «Спартаке», за чемпионат мира и много ещё за что! Вот скажи, Тём, что это за [фигня] вчера в дерби была? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пеналь не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!» — написал он.
Дзюба не оставил сообщение без внимания. Форвард ответил коротко: «Не согласен».
- 21 июля 2020
-
14:53
-
14:46
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:29
-
13:08
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:31
-
12:23
-
12:04
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
10:47
-
10:46
-
10:21
-
10:07
-
10:00
-
09:46
-
09:33
-
08:51
-
08:24
-
06:27
-
05:54
-
05:41
-
05:19
-
04:44
-
04:22
-
04:02
-
03:50
-
03:30
-
03:10