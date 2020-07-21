Болельщик обратился к Артёму Дзюбе, обвинив «Зенит» в подкупе судей. Футболист ответил

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» пообщался с болельщиком после полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (2:1).



Недовольный фанат в комментариях под последним постом футболиста написал обращение, в котором обвинил сине-бело-голубых в подкупе главного арбитра встречи Сергея Иванова.



«Тём, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в «Спартаке», за чемпионат мира и много ещё за что! Вот скажи, Тём, что это за [фигня] вчера в дерби была? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пеналь не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!» — написал он.



Дзюба не оставил сообщение без внимания. Форвард ответил коротко: «Не согласен».

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