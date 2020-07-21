Мойес: единственная разница между мной и Сульшером — «Манчестер Юнайтед» дал ему время

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес в преддверии выездного матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о манкунианском клубе и наставнике соперника Уле-Гуннаре Сульшере.
«Манчестер Юнайтед» — замечательный клуб и прекрасное место. Для меня это самый большой клуб в мире. «Олд Траффорд» — особенное место, с нетерпением жду возвращения.
У Сульшера выдался трудный старт, но вся разница между им и мной — ему дали время. Он привлекает игроков из академии, чего всегда и хотел клуб. У них есть несколько действительно интересных молодых воспитанников», — цитирует Мойеса Goal.
Дэвид возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2013 по 2014 год. Назначить шотландца рекомендовал легендарный главный тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завтра, 22 июля, начало — в 20:00 мск.
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