«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 21 июля, состоится матч «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Встреча 37-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Дэвид Кут.
В первом круге команды встретились в 6-м туре 21 сентября. Тогда «горожане» разгромили «шершней» со счётом 8:0.
«Манчестер Сити», набрав 75 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Положение манкунианцев уже не изменится. В свою очередь «Уотфорд» (34) борется за выживание, располагаясь на 17-й строчке и находясь в 3 очках от зоны вылета.
- 21 июля 2020
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