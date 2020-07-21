«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 21 июля, состоится матч «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Встреча 37-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Дэвид Кут.



В первом круге команды встретились в 6-м туре 21 сентября. Тогда «горожане» разгромили «шершней» со счётом 8:0.



«Манчестер Сити», набрав 75 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Положение манкунианцев уже не изменится. В свою очередь «Уотфорд» (34) борется за выживание, располагаясь на 17-й строчке и находясь в 3 очках от зоны вылета.

«Уотфорд» — «Ман Сити»: прогноз и ставка на матч 37-го тура чемпионата Англии