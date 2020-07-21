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Варан — о матче с «Манчестер Сити»: это «Реал», здесь возможно всё

Варан — о матче с «Манчестер Сити»: это «Реал», здесь возможно всё
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан рассказал о настрое команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Это «Реал», здесь возможно всё. Надежда всегда есть, даже если ситуация сложная. Футболка «Реала» — это ответственность. Мы знаем, что нас ожидает трудный матч, но мы подойдём к нему с невероятным желанием. Это наш долг перед болельщиками. Мы не можем обещать, что одержим победу, но можем гарантировать, что будем сражаться до самого конца», — приводит слова Варана Goal со ссылкой на Le Parisien.

В первой встрече, которая прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 26 февраля, финальный свисток зафиксировал победу «горожан» со счётом 2:1. Ответный матч состоится в Манчестере на арене «Этихад» 7 августа.

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