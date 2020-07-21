В следующем сезоне в РПЛ сыграют 16 команд

Как стало известно «Чемпионату» из источников в Российском Футбольном Союзе, исполком РФС не будет рассматривать вопрос расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд на сезон-2020/2021. Таким образом, в следующей кампании чемпионат России вновь будет представлен 16 клубами.

В январе этого года большинство клубов РПЛ поддержали идею расширения турнира до 18 участников. Планировалось, что новый формат начнёт действовать уже со следующего сезона.

После вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса, было принято решение отказаться от переходных матчей. В итоге в Премьер-Лигу из Футбольной национальной лиги вышли только две команды — «Ротор» и «Химки». При этом клуб из Московской области до сих пор не подтвердила, что будет участвовать в российском первенстве в кампании-2020/2021.