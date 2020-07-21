В «Оренбурге» отреагировали на решение не расширять РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал решение Российского футбольного союза не расширять чемпионат России в сезоне-2020/2021.



«Чего расстраиваться по поводу того, что не будет расширения? На это всё и было рассчитано. Мы готовились к ФНЛ и продолжаем готовиться, иллюзий никаких не питали.



Что касается инициативы члена Совета Федерации, мы этим не занимаемся. У нас есть свои текущие дела и задачи. Сейчас у нас игра с «Динамо», а потом мы готовимся к новому сезону в ФНЛ», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что исполком РФС не будет рассматривать вопрос расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд на сезон-2020/2021. Таким образом, в следующей кампании чемпионат России вновь будет представлен 16 клубами.



За тур до конца «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже потерял математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

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