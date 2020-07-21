Клопп — о поражениях «Ливерпуля»: «Баварии» Пепа было незачем играть после чемпионства

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражениях мерсисайдской команды после завоевания титула чемпиона Англии. Напомним, «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:4, а в следующем матче уступил лондонскому «Арсеналу» (1:2).
«Это серьёзное испытание. Когда Пеп Гвардиола был тренером „Баварии“, дортмундская „Боруссия“ часто занимала второе место. После победы в чемпионской гонке мюнхенцы проигрывали несколько матчей, потому что им было незачем играть. Я счастлив, что мы достигли цели. Триумф сложился из мелочей, ничего не было очевидно. В матче с „Арсеналом“ мы были лучше», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Матч 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 22 июля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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