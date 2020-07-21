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«Тамбов» интересуется экс-защитником «Торпедо» Сергеем Божиным

«Тамбов» интересуется экс-защитником «Торпедо» Сергеем Божиным
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Тамбов» интересуется защитником Сергеем Божиным.

В сезоне-2019/2020 Божин выступал в составе московского «Торпедо». 25-летний защитник принял участие в 25 матчах Футбольной национальной лиги и забил 4 гола. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в ФНЛ был завершён досрочно. Ранее Божин играл за такие клубы, как «Факел», «Сызрань-2003», «Лада» и самарские «Крылья Советов».

«Тамбов» набрал 28 очков в 28 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (69), досрочно оформивший чемпионский титул. В тройку лидеров входят московский «Локомотив» (54) и «Краснодар» (49).

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