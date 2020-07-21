Жена Семака: «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, вступила в полемику с подписчиками.
Анна поделилась фотографией с яхты. Один из подписчиков оставил критическое замечание по этому поводу: «Не стыдно за госбюджет на собственной яхте по каналам кататься?»
«Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели. Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам… Что может быть забавнее. И мне не стыдно. 1) Потому что ФК «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же как мой личный бизнес. 2) «Яхта» не моя», — написала Семак в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Жена Семака: несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!
- 21 июля 2020
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