Экс-защитник «Барселоны» Жереми Матьё завершил карьеру
Французский защитник «Спортинга» Жереми Матьё объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.
«Я думал, что завершу карьеру по-другому, но это всё — часть футбола. Я получил травму на тренировке. Мне так хотелось провести последний матч на поле, но судьба распорядилась иначе. В любом случае я играл 19 лет, проживая эту жизнь со всеми её взлётами и падениями, радостью и слезами, победами и поражениями. Мне действительно нравилось делать то, что я люблю и буду любить всегда», — приводит слова Матьё Get French Football News.
Напомним, ранее Матьё выступал в составе таких клубов, как «Сошо», «Тулуза», «Валенсия» и «Барселона». За «Спортинг» французский защитник играл с 2017 года.
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