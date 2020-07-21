Кирилл Комбаров — о верховой прогулке: ощутил всю мощь и силу

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от верховой прогулки.

«Лошади всегда были верными помощниками и друзьями для многих сотен поколений людей. Лошади сопровождали человека на протяжении всей истории не только потому, что служили средством передвижения. С давних времен люди обнаружили, что эти животные обладают способностью к обучению и живым умом. Истории знакомы клички множества лошадей, которые выступали незаменимыми напарниками для своих хозяев — императоров, полководцев, королей, ученых и прочих. Сегодня ощутил всю мощь и силу», — написал Комбаров в своём «инстаграме».

33-летний Комбаров перешёл в «Арсенал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей в РПЛ и отдал 3 голевые передачи.