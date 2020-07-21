«Аталанта» отказала «Ювентусу» в трансфере Дувана Сапаты

Бергамская «Аталанта» ответила отказом на запрос туринского «Ювентуса» по трансферу колумбийского нападающего Дувана Сапаты, утверждает Calciomercato.

По данным источника, «Аталанту» не устроило предложение «Ювентуса», который был готов заплатить за форварда € 30 млн и отдать голкипера Маттиа Перина. Бергамцы намерены получить за игрока не менее € 50 млн.

Сапата перешёл в «Аталанту» летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 26 млн. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (21 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с бергамским клубом действует до лета 2023 года.