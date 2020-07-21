Орлов разобрал спорные судейские решения в матче «Зенит» — «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о спорных эпизодах, произошедших в матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).



«Мы вместе с Ловчевым смотрели момент, когда боролись Осорио и Айртон. Он тоже сказал, что нарушения не было. Осорио был рядом, но не нарушал правил. Мне кажется, большинство экспертов с этим согласны. Есть судьи, которые всегда говорят против „Зенита“, тот же Хусаинов. И не понимаю, почему Федотов ещё до матча говорил, что назначение Иванова – подстава.



На телеэкране не было видно, почему Жирков упал в борьбе с Соболевым, но Кашшаи сказал, что на их камерах видно — спартаковец сфолил. Я не был в этом уверен и поэтому ждал выступления Кашшаи. Если бы они показали нам свои повторы, все бы успокоились. Ещё одно падение Соболева в штрафной — он там раньше времени начал заваливаться. Если игрок начинает заваливаться, а потом натыкается на соперника, то судьи это считают за попытку введения в заблуждение», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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