Орлов разобрал спорные судейские решения в матче «Зенит» — «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о спорных эпизодах, произошедших в матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).
«Мы вместе с Ловчевым смотрели момент, когда боролись Осорио и Айртон. Он тоже сказал, что нарушения не было. Осорио был рядом, но не нарушал правил. Мне кажется, большинство экспертов с этим согласны. Есть судьи, которые всегда говорят против „Зенита“, тот же Хусаинов. И не понимаю, почему Федотов ещё до матча говорил, что назначение Иванова – подстава.
На телеэкране не было видно, почему Жирков упал в борьбе с Соболевым, но Кашшаи сказал, что на их камерах видно — спартаковец сфолил. Я не был в этом уверен и поэтому ждал выступления Кашшаи. Если бы они показали нам свои повторы, все бы успокоились. Ещё одно падение Соболева в штрафной — он там раньше времени начал заваливаться. Если игрок начинает заваливаться, а потом натыкается на соперника, то судьи это считают за попытку введения в заблуждение», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 21 июля 2020
-
21:17
-
20:56
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:03
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:09
-
19:06
-
18:58
-
18:52
-
18:42
-
18:31
-
18:26
-
18:20
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:34
-
17:27
-
17:26
-
17:03
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:36
-
16:15
-
15:57
-
15:23